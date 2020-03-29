Ломаченку пообіцяли "надерти дупу"

Американський чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес пригрозив українському чемпіону WBC, WBA і WBO Василю Ломаченку.

"Не важливо коли, не має значення де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудеться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Раніше Ломаченко потрапив в скандал, закликавши православних християн малювати хрести на дверях будинків, щоб уберегтися від коронавiрусу. Пізніше Василю довелося вибачатися.

Кілька днів тому Лома заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади.

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