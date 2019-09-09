Ломаченку хочуть влаштувати бій в Австралії: названо суперника

Австралієць Джордж Камбосос-молодший може стати наступним суперником українського суперчемпіона Василя Ломаченка.

При цьому поєдинок планується провести на батьківщині претендента до кінця поточного року. Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи нашого боксера.

Василь Ломаченко та Боб Арум World Boxing News

"Хочу влаштувати бій Ломаченка в цьому році. Знаю, що є багато місць для його проведення за межами США. Він всесвітня зірка і має боксувати не тільки в США, але і в інших місцях, як Мохаммед Алі. Ми подивимося на вагу. Є австралійський хлопець Джордж Камбосос-молодший. Він спаринг-партнер Пак'яо. Він дуже хороший", – наводить слова Арума World Boxing News.

Зазначимо, що 26-річний Камбосос виграв всі свої 17 боїв на професійному рингу, 10 із них завершивши достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і став володарем трьох чемпіонських поясів у легкій вазі.

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