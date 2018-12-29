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Ломаченко зворушливо привітав батька з перемогою у престижній номінації

25.1тЧитати матеріал російською

Український боксер Василь Ломаченко привітав свого батька і тренера Анатолія з перемогою у престижній номінації – Кращий тренер року за версією The Ring.

На своїй сторінці в Instagram чемпіон світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO) опублікував пост подяки своєму наставнику.

"Людина за канатами. Людина, яка стоїть за всім цим. Людина, яка була зі мною на кожному кроці шляху. Мій батько – кращий тренер 2018 року за версією The Ring. Спасибі", – привітав батька Василь.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Ломаченко також готував абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти Мурата Гассієва. Українець за очками виграв поєдинок у Москві.

Також Ломаченко-старший визнаний тренером року в боксі в 2018 році за версією знаменитого американського порталу Sports Illustrated.

Особи
Анатолій ЛомаченкоВасиль Ломаченко
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