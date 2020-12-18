Ломаченко звинуватив Лопеса в боягузтві

Україна Василь Ломаченко (14-2. 10 КО) висловив упевненість в тому, що американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не погодиться на проведення з ним матчу-реваншу.

Як заявив наші боксер в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналі, Лопес і його команда бояться і чітко розуміють, що в повторному бою у них немає жодного шансу відстояти титул абсолютного чемпіона світу.

"Він розуміє, що йому зі мною не можна боксувати. Він виліз на цю гору. Йому пощастило. І він захоче якомога довше на ній пробути і просидіти. А дати мені реванш – це означає прийти, покласти пояси і сказати: "Дякую, було прикольно". Вони бояться, бо знали, що я був травмований в бою. І бачили, як я відбоксував. Вони не будуть робити цього", – сказав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко пояснив, чому з контракт на поєдинок проти Теофімо Лопеса було виключено пункт про обов'язковий реванш.

Нагадаємо, український боксер 19 жовтня програв американцю одноголосним рішенням суддів. Ломаченко не погодився з таким результатом і звинуватив арбітрів в упередженості.