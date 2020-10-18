Ломаченко звернувся до вболівальників після поразки від Лопеса

Максим Іншаков Бокс 08:56, 18.10.2020 Оновлено: 09:16, 18.10.2020

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) після сенсаційної поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) подякував уболівальникам за підтримку.

У себе на сторінці в Instagram 32-річний уродженець Білгород-Дністровського зазначив, що головні перемоги у нього ще попереду.

"Дякую всім за підтримку! Один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях! Головні перемоги ще попереду", – написав Лома.

Ломаченко подякував уболівальникам
Instagram Василя Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченко і Лопеса відбувся на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

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