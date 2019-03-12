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Ломаченко зробив заяву про своє майбутнє

1.8тЧитати матеріал російською

Український легкоатлет Василь Ломаченко поділився планами на найближче майбутнє. За словами чемпіона світу WBO і WBA, у нього набагато більше перспектив саме в нинішній вазі.

"Зараз я легковаговик, виступаю в цій ваговій категорії. Наскільки мені тут комфортно? Скажімо так, це не моя вага. Але саме тут у мене є шанс стати абсолютним чемпіоном світу. І це моя мета", - сказав Ломаченко на прес-конференції перед майбутнім поєдинком проти британця Ентоні Кролли.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Проте, наш чемпіон не виключає, що може повернутися в більш комфортну для себе вагову категорію.

"Що буде після того, як я завоюю усі 4 титули в дивізіоні? Я точно не знаю. Можливо, повернуся в другий напівлегкій дивізіон (до 59 кг) і стану в ньому дворазовим чемпіоном світу", - заявив Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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