Ломаченко зробив заяву про своє майбутнє

Український легкоатлет Василь Ломаченко поділився планами на найближче майбутнє. За словами чемпіона світу WBO і WBA, у нього набагато більше перспектив саме в нинішній вазі.
"Зараз я легковаговик, виступаю в цій ваговій категорії. Наскільки мені тут комфортно? Скажімо так, це не моя вага. Але саме тут у мене є шанс стати абсолютним чемпіоном світу. І це моя мета", - сказав Ломаченко на прес-конференції перед майбутнім поєдинком проти британця Ентоні Кролли.
Василь Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy
Проте, наш чемпіон не виключає, що може повернутися в більш комфортну для себе вагову категорію.
"Що буде після того, як я завоюю усі 4 титули в дивізіоні? Я точно не знаю. Можливо, повернуся в другий напівлегкій дивізіон (до 59 кг) і стану в ньому дворазовим чемпіоном світу", - заявив Василь.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Наступний поєдинок українця Василя Ломаченка пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі.
Суперником чемпіона світу WBA і WBO стане обов'язковий претендент британець Ентоні Кролла.
Василь планував провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Річарда Коммі, проте в останньому поєдинку ганець отримав травму і не встигне відновитися до запланованої дати бою.
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