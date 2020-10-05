Ломаченко знову не вписався у ліміт ваги під час підготовки до бою з Лопесом

Український суперчемпіон Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) перевищив майже на три кілограми ліміт легкої ваги за 14 днів до бою з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Боксери, які 17 жовтня посперечаються за звання абсолютного чемпіона світу, пройшли повторне зважування в ході підготовки до поєдинку. Як інформує BoxingScene, наш співвітчизник показав на вагах 141,4 фунти (64 кг), а його опонент – 142,4 (64,5 кг). При цьому варто відзначити, що в легкій ваговій категорії бійці не повинні важити більше 135 фунтів (61,23 кг).

Відзначимо, що ще тиждень тому вага Ломаченка становила 65,65 кг, а Лопеса – 67,92 кг. Якщо боксерам не вдасться вписати в ліміт під час фінального зважування за два дні до бою, він буде оголошений нетитульним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес напередодні бою з Василем Ломаченком заявив, що йому комфортно бути аутсайдером поєдинку, так як це принесе йому більше грошей.