Ломаченко знищив Беринчика однією рукою: у мережі показали відео

Олександр Чеканов Бокс 16:59, 16.04.2020

Український суперчемпіон Василь Ломаченко та інший представник нашої країни в легкій вазі Денис Беринчик під час виступу в любителях часто проводили підготовку разом.

Боксери тренувалися під керівництвом Анатолія Ломаченка. Спортсмени нерідко спарингували один з одним. На сторінці Time Boxing UA у соціальній мережі Instagram було опубліковано архівне відео одного з таких "боїв".

Беринчик з Василем Ломаченко
Instagram Дениса Берінчика

Ломаченко перевершував Денис за всіма параметрами. При цьому Василь практично не включав свою ударну ліву руку. Кілька разів Беринчик намагався притиснути співвітчизника до канатів, але той за рахунок вибухових рухів спокійно йшов з-під пресингу.

Пропонуємо вашій увазі відео спарингу Ломаченко – Беринчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Олександр Беспутін відверто розповів про роботу з Василем і Анатолієм Ломаченками.

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