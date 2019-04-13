Ломаченко зламав руку - ЗМІ

Журналістка Top Rank Христина Пончер, яка брала інтерв'ю у Василя Ломаченка відразу після бою, заявила, що українець отримав перелом.

Шокуючу інформацію репортер написала у себе в Twitter. Інформації американки, чемпіон зламав руку під час нокауту Кролл.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla - Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 квітня 2019 р

A ringside look of the knockout 👀 #LomaCrolla pic.twitter.com/r02x0udN3s - Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

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