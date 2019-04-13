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Ломаченко зламав руку - ЗМІ

3.6тЧитати матеріал російською

Журналістка Top Rank Христина Пончер, яка брала інтерв'ю у Василя Ломаченка відразу після бою, заявила, що українець отримав перелом.

Шокуючу інформацію репортер написала у себе в Twitter. Інформації американки, чемпіон зламав руку під час нокауту Кролл.

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Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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