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Ломаченко здивував зізнанням: спортивні підсумки 26 жовтня

2.7тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко зробив несподівану заяву про чемпіонський бій з Хосе Педрасою, а футболіст "Динамо" Томаш Кендзьора забив неймовірної краси гол в Лізі Європи. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятницю, 26 жовтня.

Крім того, в світовому футболі спалахнув гучний скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Василь Ломаченко
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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