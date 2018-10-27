Ломаченко здивував зізнанням: спортивні підсумки 26 жовтня

Український чемпіон Василь Ломаченко зробив несподівану заяву про чемпіонський бій з Хосе Педрасою, а футболіст "Динамо" Томаш Кендзьора забив неймовірної краси гол в Лізі Європи. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятницю, 26 жовтня.

Крім того, в світовому футболі спалахнув гучний скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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