Ломаченко здійснив несподіваний вчинок і переміг Лопеса на дуелі поглядів. Відео

Чемпіон світу в легкій вазі WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) ледь не зніс огорожу під час традиційної дуелі поглядів з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Після того, як боксери пройшли фінальну церемонію зважування (у обох ваги показали 61,2 кг), українець наплював на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, перемахнув через стрічку і впритул наблизився до американця. Стоячи лицем до лиця, Лопес не зміг витримати погляд нашого співвітчизника і першим відвів погляд.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі відбудеться в ніч на 18 жовтня і буде показаний по MEGOGO.

Раніше Лопес заявив, що поставить гроші на те, що йому вдасться нокаутувати Василя Ломаченка до закінчення третього раунду їх поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.