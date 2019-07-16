Ломаченка "запідозрили" в наркоманії: спортивні підсумки 15 липня

Український чемпіон Василь Ломаченко підірвав мережу епічним відео "під грибами" з "рідним братом", а українські синхроністки виграли історичний чемпіонат світу.

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Крім того, збірна України виграла чемпіонат світу з футболу серед вихованців дитячих будинків. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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