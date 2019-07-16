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Ломаченка "запідозрили" в наркоманії: спортивні підсумки 15 липня

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Український чемпіон Василь Ломаченко підірвав мережу епічним відео "під грибами" з "рідним братом", а українські синхроністки виграли історичний чемпіонат світу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 15 липня.

Крім того, збірна України виграла чемпіонат світу з футболу серед вихованців дитячих будинків. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
Пляжний футбол Трансфери
Особи
Василь Ломаченко Даяна Ястремська Руслан Малиновський
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Perry Shelley
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