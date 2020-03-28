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28 березня • оновлено в 23:23
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Ломаченко закликав православних малювати хрести на дверях від коронавiрусу

7.3т
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Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) закликав захищатися від пандемії коронавiрусу намальованим на дверях хрестом.

"Святі отці гори Афон закликають всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкове масло. Це серйозно, так як був відслужений Параклiс Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею монахам на Святій горі", – написав боксер у себе в сторіз. Пізніше повідомлення було видалено.

Ломаченко закликав малювати хрести на дверях від коронавiрусу

@lomachenkovasiliy

Раніше Ломаченко заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудеться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Нагадаємо, що раніше кум Ломаченко Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус, а також для боротьби з коронавірусом порадив "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Кілька днів тому Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Василь Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
ипaть какое днищe!!! дepьмoм себе крест нарисуй на [ape!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кон чен ый
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
рпцвирус оба наших хороших парня подхватили. Жаль их!
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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