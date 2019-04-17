Ломаченко захопив росіян: спортивні підсумки 16 квітня

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав захват у Росії, а туринський "Ювентус" ганебно вилетів із Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 16 квітня.

Крім того, в команді легендарного Флойда Мейвезера невтішно відгукнулися про Василя Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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