Ломаченко захопив росіян: спортивні підсумки 16 квітня

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав захват у Росії, а туринський "Ювентус" ганебно вилетів із Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 16 квітня.
Крім того, в команді легендарного Флойда Мейвезера невтішно відгукнулися про Василя Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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