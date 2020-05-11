Ломаченко заблокував у Instagram відомого боксера після свого фейка про хрести на дверях

Український боксер середньої ваги Іван Редкач заявив, що суперчемпіон Василь Ломаченко заблокував його в соціальній мережі Instagram.

Редкач висміяв колегу після його допису про те, що потрібно малювати хрести на дверях від коронавірусу.

Іван Редкач УНІАН

"Я повинен був дуже засмутитися, що мене заблокував сам Великий Вася Ломаченко? Я відреагував, як моя совість велить. А блокувати мене чи ні – це особиста справа кожного. Мій жарт, мабуть, вдався. Ну а у Васі, мабуть, проблеми з гумором або самокритикою", – цитує Редкача портал meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач звинуватив тренера Олександра Усика Сергія Лапіна в тому, що в того є російського громадянство. Середньоваговик також висловився про побожність Усика та його кума Василя Ломаченка.