Ломаченко: якщо Лопес вважає себе справжнім чемпіоном, нехай доведе це

Українець Василь Ломаченко ще раз висловив бажання провести реванш проти Теофімо Лопеса після сенсаційної поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В інтерв'ю виданню The Ring наш співвітчизник закликав американця довести, що він є кращим із них двох. Він припустив, що Теофімо та його батько зрозуміли, як їм пощастило, що їх оголосили переможцями.

"Я хотів би провести реванш із Лопесом, і якщо він говорить, що переміг би мене в 100 випадках зі 100, то нехай доведе це. Якщо він вважає себе справжнім чемпіоном після цього поєдинку, в якому йому просто пощастило, нехай поб'ється зі мною знову. Можливо, Лопеси наступного дня переглянули бій і зрозуміли, як їм пощастило, що суддя підняв вгору руку Теофімо", – заявив Ломаченко.

Він також також розповів про своє відновлення після операції на плечі та назвав орієнтовний термін повернення на ринг.

"Моє плече зараз у порядку. Я роблю деякі вправи, спрямовані на відновлення. Воно буде тривати протягом ще трьох тижнів. Планується, що свій наступний поєдинок я проведу в квітні або травні 2021 року", – додав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес послав Ломаченка на три букви після слів українця про непрограш у їхньому бою.