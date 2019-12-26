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26 грудня • оновлено в 15:37
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Ломаченко на Різдво засвітився у богослужінні УПЦ МП

2.6т
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Знаменитий боксер, чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в рамках паломництва в Єрусалимі разом із УПЦ МП.

Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в Єрусалимі

Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в Єрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Український спортсмен увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою, а також взяв участь у Божественній Літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви. Храм розташований в одній з печер колись знаменитої Фаранської лаври в Юдейській пустелі. Про це повідомив завідувач канцелярією Запорізької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) Геннадій Єлін.

Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

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"Якимось дивом": Ломаченко їдко відгукнувся про перемогу Лопеса
Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Ломаченко в Ієрусалимі

Ломаченко в Ієрусалимі

Facebook Геннадія Єліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома попередня дата чемпіонського бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Ізраїль Єрусалим
Тег
УПЦ МП
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Коментарі
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фил филька
фил филька
дык теперь за границей нет филиалов пцу куда ему идти?)) сами упоротые постарались в этом))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Це зрада! Чи перемога!
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