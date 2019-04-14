Ломаченко встановив рекорд в бою з Кроллой

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО), перемігши в ніч з 12 на 13 квітня британця Ентоні Кроллу, оформив найшвидший нокаут у своїй кар'єрі.
Василь Ломаченко
Суперник українського боксера був відправлений на настил рингу на 58-й секунді четвертого раунду. Це рекордна перемога українця, повідомляє Tribuna.com.
Попередній особистий рекорд належав поєдинку з Хосе Раміресом, якого Ломаченко відправив в нокаут за секунду до кінця четвертого раунду.
Також в топ-5 потрапили бої з Романом Мартінесом (5-й раунд), Гільєрмо Рігондо (6-й раунд) і Ніколасом Уолтерсом (7-й раунд).
Як повідомляв OBOZREVATEL, через деякий час після бою з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.
Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до Ентоні Кролли.
Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.
Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.
Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".
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