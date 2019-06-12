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Ломаченко встановив незвичайний рекорд

8.8тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко став першим серед українських спортсменів, кому вдалося набрати 1,5 мільйона передплатників в Instagram.

На другому і третьому місцях з великим відставанням розташувалися – півзахисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко (682 тисячі передплатників) і боксер Олександр Усик (670 тисяч).

Ломаченко показав свій здобуток в Instagram

Ломаченко показав свій здобуток в Instagram

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Чарiвна сестра Ломаченка похвалилася чуттєвою фотосесією

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко після фантастичної перемоги над Ентоні Кроллом став до себе привертати ще більше уваги.

Відео з нарізкою його боїв стало справжнім хітом в інтернеті. У ролик увійшли всі фінти, обманки і трюки, які використовує українець в битві зі своїми суперниками.

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Особи
Василь ЛомаченкоОлександр ЗінченкоОлександр Усик
Теги
ФК Манчестер Сітізбірна України з футболу
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
Моя благoдарность тeм, кто показaл мнe прекрacный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/nuo7knq Прocтo пройдя пpоcтой опpoc полyчила пoчти полугодoвую зapплaту)) Пoльзуйтесь, пoкa eсть возмoжнocть=)
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