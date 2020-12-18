Ломаченко вперше зізнався, що відчував після поразки від Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 12 КО) зізнався, що був просто пригнічений після бою з американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), в якому програв всі чемпіонські пояси.

За словами Василя він не хотів ні з ким спілкуватися, давати інтерв'ю, і взагалі коментувати поєдинок. Про це спортсмен заявив в інтерв'ю своєму офіційному каналу на YouTube.

"Було прикро, сумно, неприємно. Не хотілося ні про що розмовляти. Ні з ким. Чи зробив помилку, що не переніс бій? Ні. Пройшов вже місяць, але те, у що я вірю, підкріпило мене ще сильніше. Я хотів би, щоб відбувся реванш. Якщо він відбудеться, то це буде точка в моїй кар'єрі. Або я програю, і завершу кар'єру, або поверну всі пояси, досягну мети і буду рухатися далі", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко пояснив, чому не погодився на перенесення поєдинку проти Теофімо Лопеса, незважаючи на травму плеча. Також українець звинуватив суддів в упередженості.