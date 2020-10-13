Ломаченко вперше розповів про конфлікт із батьком Лопеса

Українець Василь Ломаченко вперше розповів про те, як зародився його конфлікт з батьком Теофімо Лопеса.

У документальному фільмі про майбутній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, який вийшов на YouTube-каналі Top Rank Boxing, наш співвітчизник заявив, що Теофімо Лопес-старший підійшов до нього в готелі, перебуваючи в стані невеликого сп'яніння. Між ними зав'язалася неприємна розмова, в результаті чого друзі американця забрали його з місця подій.

"Мені здається, він був трохи п'яний. Він почав говорити про свого сина. Йому не сподобалася моя реакція. Батько Лопеса сказав: "Мій син знищить і з'їсть тебе". Він підійшов надто близько, тому його друзям довелося забрати його та піти. Я думаю, що це було дуже нерозумно. Ти доросла людина, ти батько. Що ти робиш? Звичайно, коли я буду битися з Теофімо, я буду пам'ятати дії його батька", – розповів Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між Василем і Теофімо відбудеться в суботу, 17 жовтня, в Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Букмекери назвали фаворита бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.