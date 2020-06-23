Ломаченко вперше показав унікальне відео свого бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) у себе в Telegram-каналі виклав неопубліковане раніше відео з одного зі своїх дитячих боїв.

У ролику помітно, що український боксер вже тоді вмів чинити тиск на суперника. Маленький Лома легко рвав дистанцію, обсипаючи опонента градом ударів.

Примітно, що суддею в поєдинку виступав батько Василя - Анатолій Ломаченко. Зустріч завершилася внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченко та Теофімо Лопесом запланований на 19 вересня.

Спочатку поєдинок між Ломаченко і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден". Через коронавiрус він був перенесений на певний термін.

Американський боксер заявив, що відмовиться від бою, якщо на ньому не будуть присутні глядачі, а також зізнався, що відчуває особисту неприязнь по відношенню до українця, і пообіцяв відбити йому голову.