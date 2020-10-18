Ломаченко впав на 18 пунктів у рейтингу найкращих боксерів світу

Відомий статистичний сайт BoxRec опублікував оновлений рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBA і WBO Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу опустився з 9-ї на 27-му сходинку.

Найкраще місце в рейтингу серед представників України тепер займає суперважковаговик Олександр Усик (17-е).

Очолює список мексиканець Сауль Альварес. Представник Великобританії Тайсон Ф'юрі розташувався на другому місці. Трійку найкращих замикає Еррол Спенс (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.