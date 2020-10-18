Ломаченко впав на 18 пунктів у рейтингу найкращих боксерів світу

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Ломаченко - Лопес

Відомий статистичний сайт BoxRec опублікував оновлений рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBA і WBO Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу опустився з 9-ї на 27-му сходинку.

Найкраще місце в рейтингу серед представників України тепер займає суперважковаговик Олександр Усик (17-е).

Очолює список мексиканець Сауль Альварес. Представник Великобританії Тайсон Ф'юрі розташувався на другому місці. Трійку найкращих замикає Еррол Спенс (США).

Рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.

Ломаченко - ЛопесВасиль Ломаченко