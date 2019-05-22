Ломаченка визнано найкращим боксером світу

Українець Василь Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі, в топ-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець — Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

Василь Ломаченко та Олександр Усик

На другому місці рейтингу розташувався чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а на третьому — чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

Теренс Кроуфорд

Рейтинг P4P

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Іноуе

5. Олександр Усик

6. Еррол Спенс

7. Геннадій Головкін

8. Хуан Франсиско Естрада

9. Майкі Гарсія

10. Донні Ньйетес

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко вважається явним фаворитом бою з британцем Люком Кемпбеллом, у якому буде розіграно вакантний чемпіонський пояс у легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Наш володар титулів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) повернеться в ринг у серпні-вересні. Водночас дата поєдинку проти Кемпбелла поки не затверджена, проте букмекери вже опублікували котирування на бій.

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