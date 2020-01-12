Ломаченко відреагував на своє відео зі спецназом РФ, назвавши росіян братами: спортивні підсумки 10 січня

Ломаченко вперше відреагував на скандальне відео зі спецназом РФ, а в Австралії акули з'їли чемпіона з футболу.
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Крім того, українці загнобити Ломаченка за "братів-росіян" і "UA: Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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