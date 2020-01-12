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12 січня • оновлено в 09:45
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Ломаченко відреагував на своє відео зі спецназом РФ, назвавши росіян братами: спортивні підсумки 10 січня

1.7т
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Ломаченко вперше відреагував на скандальне відео зі спецназом РФ, а в Австралії акули з'їли чемпіона з футболу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 11 січня.

Крім того, українці загнобити Ломаченка за "братів-росіян" і "UA: Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
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