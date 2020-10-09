Ломаченко відреагував на образи Лопеса, порівнявши Україну та США

Українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зізнався, що не звертає уваги на образи з боку свого суперника по бою 17 жовтня Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

У той же час наш співвітчизник зазначив, що якби це відбувалося в Україні, американський боксер міг би отримати у відповідь.

"В Україні не так жорстко з правилами і законами, як в США. Якщо ти говориш щось образливе, тебе просто можуть вдарити у відповідь. В Америці ж ти не можеш так зробити, тому що тебе відразу заберуть до поліцейського відділку, адже ти порушив закон. Коли ти виходиш на ринг, то забуваєш про свої слова, ти просто намагаєшся битися. Так що для мене це просто слова", – сказав Ломаченко під час спілкування з журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум пояснив, чому в контракті на бій Ломаченко – Лопес немає пункту про обов'язковий матч-реванш.