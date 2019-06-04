Ломаченко відповів промоутеру Усика на скандал навколо бою з Кемпбелом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко відповів со-промоутеру Олександра Усика і Ентоні Джошуа на його претензії.

Едді Хирн заявив, що призначати Ломаченка на бій за титул WBC майбутнім суперником Кемпбелла було "несправедливо по відношенню до інших"2.

"Це природно, що Едді Хирн обурюється. Було два його боксера, які могли оскаржити цей титул. І він би в своїй" кухні "розбирався б сам. А тепер виходить що: втручається інший учасник з іншого боку і претендує на титул. Він абсолютно прав і його обурення я підтримую. Але я хотів би прояснити ситуацію для людей, які не знайомі з усією цією боксерською політикою. В статуті WBC маленьким шрифтом написано, що вони мають право дати шанс боротися за титул будь-кому, якщо бачать, що ця людина цього гідна. Якщо він чемпіон з будь-яких iнших версій, і він сильний - вони мають права дати шанс битися за їх пояс. Це є у них в правилах", - розповів Ломаченко в ефірі свого YouTube-каналу.

Василь впевнений, що четвертий поєдинок буде організувати набагато простіше.

"Природно, я вважаю, що найкращий варіант, це шанс битися за пояс WBC. І як я казав раніше, я все ближче підходжу до своєї мети і все реальніше і реальніше стає об'єднання всіх титулів. Зараз ми дізналися, що я можу боксувати за третій пояс. Не хочу забігати вперед, але організувати бій за четвертий пояс промоутерської компанії Top Rank буде зробити дуже легко, тому що Коммi сидить на контракті у Top Rank. Відповідно мені надано шанс і я буду його використовувати", - підсумував українець.

Раніше Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми, і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

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