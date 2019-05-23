Ломаченко відмовився від грошей Усика

Після перемоги над росіянином Муратом Гассіевим, яка принесла Олександру Усику звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, Анатолій Ломаченко, котрий готував українця до бою, відмовився від належних йому грошей.

Батько знаменитого Василя Ломаченка керував тренувальним табором Усика і той поєдинок у Москві проти Гассієва, на думку фахівців, став одним із кращих у професійній боксерській кар'єрі Олександра. Свою відмову від гонорару, Анатолій Ломаченко пояснив просто: тренував не заради грошей, а заради боксу.

Олександр Усик і Анатолій Ломаченко

Відмова тренера від винагороди — унікальне явище в світі професійного боксу. Зазвичай наставник отримує 10 відсотків від призових боксера. Іноді — просто заздалегідь обумовлену суму.

Наприклад, за версією німецьких ЗМІ, Володимир Кличко за підготовку до кожного бою виплачував своєму легендарному наставникові Еманнуелю Стюардові 200 тисяч доларів.

Анатолій Ломаченко тренує свого знаменитого сина Василя. Однак іноді. він допомагає готуватися до боїв українським боксерам Олександру Усику та Олександру Гвоздику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO у легкій вазі, в топ-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець — Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

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