Ломаченко відмовився від чемпіонського пояса

Український боксер Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) вирішив продовжити виступи в легкій ваговій категорії.

Українець офіційно відмовився від свого титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі. Представники промоутерської компанії Top Rank, яка веде справи Василя, повідомили WBO про вибір Ломаченка.

Новини Баффер у захваті від неймовірного досягнення Ломаченка

Свій перший поєдинок Hi-Tech у 135 фунтах (легка вага) Василь провів 12 травня, нокаутувавши венесуельця Хорхе Лінареса у 10-му раунді. У цьому бою Лома здобув титул WBA у легкій вазі.

Очікується, що майстерний український шульга повернеться на ринг 25 серпня на арені Forum в Інглвуді, штат Каліфорнія. Суперником Василю пророкують чемпіона WBO в легкій вазі Рея Бельтрана (35-7-1, 21 КО, 1 NC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василю Ломаченку передрекли швидке завершення кар'єри.