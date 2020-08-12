Ломаченко віддасть Лопесу частину гонорару заради проведення бою: названа сума

Михайло Морозов Бокс 17:50, 12.08.2020

Василь Ломаченко готовий віддати Теофімо Лопесу 800 тисяч доларів зі свого гонорару заради проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

"Боб Арум (промоутер Ломаченка та Лопеса – Ред.) заявив, що українець готовий віддати 800 тисяч доларів зі свого гонорару Лопесу, щоб задовольнити апетити американця, який хоче отримати за бій 2 мільйони доларів. Після цього у Ломаченко залишиться приблизно 2,4 мільйона доларів", – написано на сторінці Boxing_Worldwide в Instagram.

Ломаченко готовий віддати Лопесу 800 тисяч доларів свого гонорару
Instagram Boxing_Worldwide

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу й обмежень, пов'язаних з нею, Лопесу зменшили гонорар за поєдинок проти українця до 1,2 мільйона доларів. Це не влаштувало американця, в результаті чого бій опинився під загрозою зриву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо висловився про можливе скасування поєдинку проти Ломаченка.

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