Ломаченко вибачився перед уболівальниками після бою з Лопесом. Відео

Михайло Морозов Бокс 13:08, 22.10.2020 Оновлено: 13:12, 22.10.2020

Українець Василь Ломаченко приніс вибачення уболівальникам і своїй команді за те, що не зміг виправдати їхні очікування в програному чемпіонському бою проти Теофімо Лопеса.

На Instagram-сторінці lomus_official з'явилося коротке відео того, що відбувалося за лаштунками після закінчення поєдинку Василя з американцем. Наш співвітчизник зізнався, що габарити суперника заважали до нього підібратися, і заявив, що хотів би реваншу.

"Складно щось коментувати відразу після поєдинку. До Лопеса складно підібратися через його розміри та розмах рук. Це має величезний вплив. Якщо він буде готовий дати мені шанс на реванш, то я, звичайно ж, погоджуся. Я хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надії, вибачитися перед командою та сказати подякувати їй. Ми підемо далі", – заявив Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер сенсаційно програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і не став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

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