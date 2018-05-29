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Ломаченко в лікарні - йому знадобиться операція

3.2тЧитати новину російською

Чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) перенесе операцію через травму, яку він отримав в бою проти Хорхе Лінареса.

"Завтра я лягаю на операцію на правому плечі, яке пошкодив у другому раунді бою з Хорхе Лінаресом. Я відразу зрозумів, що щось не так з моїм плечем, але я не міг розчарувати своїх шанувальників відмовою від поєдинку. Спасибі за величезну кількість добрих слів, які я вже отримав. я повернуся на ринг цього року", - сказав Ломаченко.

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Tomorrow I undergo surgery for a torn Labrum in my right shoulder suffered during the 2nd round of my fight against Jorge Linares . I was aware something was not right with my shoulder straight away , but I could not disappoint my fans with excuses . Thank you for the overwhelming kind words I 've already received . I'll be back in the ring THIS year 🤖

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, що 12 травня Ломаченко провів виття перший поєдинок в 135 фунтах (легка вага), нокаутувавши венесуельця Хорхе Лінареса в 10-му раунді.

Особа
Василь Ломаченко
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