Ломаченко став найкращим боксером світу

Авторитетний американський телеканал ESPN склав список найкращих боксерів світу у віці 30-40 + років, який очолив українець Василь Ломаченко.

Повний рейтинг виглядає наступним чином:

31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 роки – Йорденіс Угас (24-4, 11 KO)

34 роки – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 років – Елейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)

37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)

38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)

39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)

40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Новини У сенсаційному бою з нокаутом визначився суперник Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

18 вересня Василь підписав нову 4-річну угоду з промоутерською компанією Top Rank.

24 жовтня Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.

У грудні позаминулого року Лома очолив рейтинг авторитетного спортивного журналу Sports Illustrated кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

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