Ломаченко став найкращим боксером світу

Авторитетний американський телеканал ESPN склав список найкращих боксерів світу у віці 30-40 + років, який очолив українець Василь Ломаченко.
Повний рейтинг виглядає наступним чином:
31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 роки – Йорденіс Угас (24-4, 11 KO)
34 роки – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 років – Елейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)
37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)
38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)
39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)
40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.
18 вересня Василь підписав нову 4-річну угоду з промоутерською компанією Top Rank.
24 жовтня Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.
У грудні позаминулого року Лома очолив рейтинг авторитетного спортивного журналу Sports Illustrated кращих боксерів незалежно від вагової категорії.
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