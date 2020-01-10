Ломаченко спровокував дикий скандал через відео із "ввічливими людьми": спортивні підсумки 9 січня

Український боксер Василь Ломаченко спровокував грандіозний скандал, опублікувавши відео з російськими спецназівцями, а Росія найняла на роботу арбітра Віктора Кашшаї.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 9 січня.

Крім того, жіноча збірна України провалила спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу з біатлону. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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