Ломаченко спантеличив фаната в США: спортивні підсумки 18 березня

Український боксер Олександр Гвоздик здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі, а італійський фотограф показав, на що перетворилася "Донбас-Арена". "Обозреватель" представляє головні спортивні новини неділі, 18 березня.
Крім того, український боксер Василь Ломаченко змусив ошаліти фаната. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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