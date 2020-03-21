Ломаченко сказав, що найважливіше під час коронавірусу

Чемпіон WBА і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко заявив, що в ситуації, яка склалася з пандемією коронавірусу, дуже важливо не панікувати.
"У кожного свої методи боротьби з вірусами. У будь-якій ситуації важливо зберігати позитив і не панікувати! Є ідеї інших дієвих народних методів?" – заявив Ломаченко.
У кожного свої методи боротьби з Вірусамі😊 У будь-якій ситуації важливо зберігати позитив і не панікувати! Є ідеї інших дієвих народних методів?). @lomachenkovasiliy # usyk # loma # lomachenko # lomus # lomusofficial # lomusshop # boxing # usykchisora # london # o2arena # derekwarchisora # ukraine # koronavirüsü # covid_19 # corovirus # вусик # Ломаченко # Україна # короновірус #
Нагадаємо, що раніше Олександр Усик порадив українцям відвідувати храми й причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик заразитися коронавірусом. Олександр Алієв зі свого боку заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" й "пити воду з-під крана".
Нещодавно Усик спричинив справжній скандал у мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.
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