Ломаченко сказав, що найважливіше під час коронавірусу

Чемпіон WBА і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко заявив, що в ситуації, яка склалася з пандемією коронавірусу, дуже важливо не панікувати.

"У кожного свої методи боротьби з вірусами. У будь-якій ситуації важливо зберігати позитив і не панікувати! Є ідеї інших дієвих народних методів?" – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик порадив українцям відвідувати храми й причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик заразитися коронавірусом. Олександр Алієв зі свого боку заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" й "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик спричинив справжній скандал у мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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