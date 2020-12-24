Ломаченко – самовдоволена особистість, яка вважає себе кращою за інших, – журналіст

Журналісти та вболівальники боксу залишилися незадоволені виправданнями і звинуваченнями українця Василя Ломаченка під час першого інтерв'ю після поразки від Теофімо Лопеса.

Зокрема, журналіст Premier Boxing Show (PBC) Марк Ортега зазначив, що вже не вперше помічає гордовите ставлення нашого співвітчизника до інших людей. Він зізнався, що не здивувався такій реакції Василя на невдачу.

"Я викличу гнів у всіх хіпстерів зі світу боксу, сказавши це, але я абсолютно не здивувався через реакцію Ломаченка на поразку в бою з Лопесом. Він вже протягом декількох років поводить себе як самовдоволена особистість, яка вважає себе кращою за інших", – написав журналіст на своїй сторінці в Twitter.

Відомий інсайдер з видання The Athletic Майк Коппінджер зазначив, що після слів про те, що Лопесу пощастило, українець точно не зможе умовити Теофімо дати йому реванш.

"Так само жахливо, як відмовки Уайлдера. Пощастило? Така неповага по відношенню до Теофімо Лопеса ніколи в житті не дозволить вмовити його на реванш. Ломаченко програв чесно та справедливо", – заявив Коппінджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь заявив, що не програв поєдинок Лопесу, і звинуватив суддів у "зарядженості". Після того, як промоутер українця Боб Арум назвав його коментарі "тупими", наш співвітчизник трохи змінив риторику і звинуватив рефері вже не в продажності, а в упередженості.

Ломаченко також заявив, що Теофімо дуже пощастило в їхньому бою, і закликав американця погодитися на реванш, щоб довести, що він є "справжнім" чемпіоном.