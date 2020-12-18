Ломаченко розповів, чому не переніс бій з Лопесом, незважаючи на травму

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
5,5 т.
Василь Ломаченко

Українець Василь Ломаченко заявив, що на його рішення не переносити бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса вплинуло кілька факторів.

У першому інтерв'ю після сенсаційної поразки в поєдинку на YouTube-каналі LOMUS Official, наш співвітчизник розповів, що боявся, що в разі нового спалаху коронавірусу їхнє протистояння можуть знову перенести на невизначений термін. Василь вірив, що зможе перемогти Лопеса, незважаючи на проблеми з плечем.

"Уявіть, у вас є шанс, і ви його тримаєте. Ви не знаєте, що буде завтра в світі. Раптом пандемія так розійдеться, що все буде закрито ще рік. Плюс дуже багато було поставлено на кін, сказано з його боку. МРТ не показав конкретної проблеми. Мені було діагностовано бурсит. Він і дає біль. Від нього допомагають уколи, але мені не ставало легше. Ти зробив ін'єкцію, і у тебе тиждень паузи. На другий тиждень починаєш спарингувати, в середу або в п'ятницю у тебе знову проблеми з плечем, і ти знову йдеш робити укол. Так було тричі. Батько сказав мені, що потрібно перенести бій, але я вірив, що травма мені не завадить. Мені було принципово стати чемпіоном тут і зараз", – зізнався Ломаченко.

Василь також зазначив, що МРТ спочатку не показало всіх проблем, але коли було проведено додаткове дослідження, стало ясно, що у нього з'явилися проблеми з більш раннім пошкодженням.

"На наступний день після бою мені зробили операцію. Вона була запланована ще до поєдинку, були дата і час. Я розумів, що мені потрібно було її робити. Коли лікарі робили МРТ, вони не бачили всієї проблеми, але коли вони зайшли туди камерами (артроскопія) стало ясно, що стара травма надірвалася у мене на двох швах. У мене було дві травми – надрив старої та бурсит", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко вважає, що не програв Лопесу, і заявив, що судді були "заряджені". Він також пояснив, чому опції реваншу не було в контракті на бій.

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