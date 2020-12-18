Ломаченко розповів, чому не переніс бій з Лопесом, незважаючи на травму

Українець Василь Ломаченко заявив, що на його рішення не переносити бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса вплинуло кілька факторів.

У першому інтерв'ю після сенсаційної поразки в поєдинку на YouTube-каналі LOMUS Official, наш співвітчизник розповів, що боявся, що в разі нового спалаху коронавірусу їхнє протистояння можуть знову перенести на невизначений термін. Василь вірив, що зможе перемогти Лопеса, незважаючи на проблеми з плечем.

"Уявіть, у вас є шанс, і ви його тримаєте. Ви не знаєте, що буде завтра в світі. Раптом пандемія так розійдеться, що все буде закрито ще рік. Плюс дуже багато було поставлено на кін, сказано з його боку. МРТ не показав конкретної проблеми. Мені було діагностовано бурсит. Він і дає біль. Від нього допомагають уколи, але мені не ставало легше. Ти зробив ін'єкцію, і у тебе тиждень паузи. На другий тиждень починаєш спарингувати, в середу або в п'ятницю у тебе знову проблеми з плечем, і ти знову йдеш робити укол. Так було тричі. Батько сказав мені, що потрібно перенести бій, але я вірив, що травма мені не завадить. Мені було принципово стати чемпіоном тут і зараз", – зізнався Ломаченко.

Василь також зазначив, що МРТ спочатку не показало всіх проблем, але коли було проведено додаткове дослідження, стало ясно, що у нього з'явилися проблеми з більш раннім пошкодженням.

"На наступний день після бою мені зробили операцію. Вона була запланована ще до поєдинку, були дата і час. Я розумів, що мені потрібно було її робити. Коли лікарі робили МРТ, вони не бачили всієї проблеми, але коли вони зайшли туди камерами (артроскопія) стало ясно, що стара травма надірвалася у мене на двох швах. У мене було дві травми – надрив старої та бурсит", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко вважає, що не програв Лопесу, і заявив, що судді були "заряджені". Він також пояснив, чому опції реваншу не було в контракті на бій.