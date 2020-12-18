Ломаченко розкрив плани на майбутнє після поразки від Лопеса

Українець Василь Ломаченко заявив, що не збирається опускатися в другу напівлегку вагу після поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.

В інтерв'ю на YouTube-каналі LOMUS Official наш співвітчизник розповів, що буде домагатися реваншу з американцем. Якщо ж у нього це не вийде, то він спробує стати обов'язковим претендентом на титули в легкому дивізіоні.

"Я не буду повертатися в другу напівлегку вагу (до 59 кг), навіщо мені це? Я можу боксувати з суперниками з цієї категорії, але тільки в майбутньому, якщо мені скажуть, що немає варіантів з Лопесом, і немає варіантів для завоювання цих титулів. Але навіть якщо він їх утримує, для нього буде обов'язковий претендент, і я теж можу їм стати. Я не збираюся опускатися в 59 кг, поки не закінчу свої справи тут. Якщо не буде реваншу, то я починаю спочатку з топ-10 рейтингу", – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що раніше наш співвітчизник був чемпіоном світу в трьох вагових категоріях: напівлегкому, другому напівлегкому і легкому дивізіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь зізнався, що не згоден з вердиктом суддів, які віддали перемогу Лопесу, і розповів, чому не відмовився від бою, незважаючи на травму плеча.

Українець також пояснив, чому в контракті на поєдинок проти Теофімо не було опції реваншу.