Ломаченко програв зважування перед боєм із Кроллою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) і британський претендент Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) провели церемонію зважування перед їх боєм.
Українець виявився легшим за свого суперника. Ваги під нашим співвітчизником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вага Кролли склала 134,8 фунта (61,14 кг).
#LomaCrolla - Weigh-In- LOMA👽🇺🇦 (@LomachenkoBand) 11 квітня 2019 р
🇺🇦 @VasylLomachenko ⚖134.4 lb
🇬🇧 @Ant_Crolla ⚖134.8 lb
April12th / @STAPLESCenter ➡ https://t.co/O0k1Y6iENd
11PM ET 📺 @ESPN + @MatchroomBoxing @InterTvUa pic.twitter.com/BgUYcQ8wcf
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.
Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.
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