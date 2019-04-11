МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Ломаченко програв зважування перед боєм із Кроллою

Ломаченко програв зважування перед боєм із Кроллою
Поєдинок відбудеться в ніч на 13 квітня
1.6тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) і британський претендент Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) провели церемонію зважування перед їх боєм.

Українець виявився легшим за свого суперника. Ваги під нашим співвітчизником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вага Кролли склала 134,8 фунта (61,14 кг).

Новини
Стало відомо про провал із боєм Ломаченко - Кролла

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки