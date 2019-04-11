Ломаченко програв зважування перед боєм із Кроллою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) і британський претендент Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) провели церемонію зважування перед їх боєм.

Українець виявився легшим за свого суперника. Ваги під нашим співвітчизником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вага Кролли склала 134,8 фунта (61,14 кг).

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

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