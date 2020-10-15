Ломаченко про Лопеса: хочу дуже сильно надерти йому дупу

Український чемпіон Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зізнався, що збирається серйозно побити володаря титулу за версією IBF американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться в ніч на неділю 17 жовтня у Лас-Вегасі (США).

"Хочу гарненько його обробити. Дуже, дуже, дуже сильно обробити. Хочу гарненько надерти йому дупу. Батько Лопеса, мабуть, вважає, що вони – суперзірки. Як Тайсон Ф'юрі. Саме з цієї причини вони весь час щось верзуть, саме з цієї причини від них постійно мчить потоками трешток. Але насправді ніякі вони не зірки. Вони просто грають роль зірок. Так, це правда. Вони мені обоє не подобаються. Перш за все через те, що постійно верзуть про мене якусь абсолютну брехню. Вони занадто багато говорять про мене", – цитує Ломаченка vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив про те, що йому не треба було приймати бій із Василем Ломаченком. Крім того, американський боксер розкрив важливу деталь контракту на поєдинок.

Зазначимо, що ексклюзивні права на показ поєдинку викупила онлайн-платформа Megogo, тому побачити його можна буде тільки на платній основі на одному сайті.