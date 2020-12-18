Ломаченко – про бій з Лопесом: я не програв цей поєдинок, судді були заряджені

Українець Василь Ломаченко не вважає, що програв Теофімо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В інтерв'ю на YouTube-каналі LOMUS Official наш співвітчизник розповів, що переглядав поєдинок п'ять разів і, згідно з його оцінкою, рахунок за раундами має бути 6:6. Він також зазначив, що виграв дві з трьох чемпіонських трихвилинки.

"Ще тоді я сказав: "Мені здається, що я не програв цей бій". І сьогодні я кажу те ж саме:" Я не програв цей поєдинок ". Я переглядав його п'ять разів. Я віддаю собі другий раунд, а йому перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий під питанням, але нехай буде його. Причому це моя оцінка з упередженим ставленням до себе. У другій половині бою я виграв 7-11 раунди, а він взяв 12-й. Виходить нічия з рахунком 6:6. В такому випадку ми дивимося на неписане правило всіх чемпіонатів світу з боксу. Якщо поєдинок проходить в рівних умовах, ми дивимося на чемпіонські раунди (10-12), і я виграв два з трьох", – поділився своєю думкою Ломаченко.

Василь заявив, що, на його думку, судді не були об'єктивними.

"Навіть якщо б у першій половині його шести раундів я взяв три, ще три, то на записках я б не виграв. Про що це говорить? Це говорить не про упередженість, а про зарядженість. Судді були заряджені. Там і не пахло об'єктивністю. Я не знаю, що це була за гра і чия це була гра, але я точно знаю, що це була гра. Вони розуміли, що ймовірність нокауту в моєму виконанні становить близько 20%. Відповідно, чому б не зіграти?" – поділився своїм баченням ситуації Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді одноголосним рішенням віддали перемогу Лопесу. Промоутер Василя Боб Арум виступив проти однієї з них, заявивши, що не допустить її роботи на поєдинках своїх боксерів.