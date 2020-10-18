Ломаченко про бій із Лопесом: я думав, що виграю

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) після бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) заявив, що не згоден із рішенням суддів, які присудили перемогу американцю.

Ексчемпіон світу вважає, що під час поєдинку йшов рівний бій.

"Можливо, він десь вигравав у перших двох раундах, але на другу половину я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден із рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат, тому я з ним сперечатися зараз не збираюся", – зазначив Василь.

Ломаченко зізнався, що після бою поїде додому.

"Потім я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі", – підсумував українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.