Ломаченко про бій із Лопесом: він з'їсть мої удари та свої слова

Василь Ломаченко відповів на образи Теофімо Лопеса після офіційного оголошення бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, який відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.

"Теофімо Лопес може говорити все, що завгодно. У нього це дуже добре виходить. Протягом останніх двох років він тільки те й робив, що говорив про мене. Добре для Теофімо. Коли ми поб'ємося в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари та свої слова. Я буду кращим за нього і заберу додому в Україну чотири чемпіонські пояси", – цитує слова Ломаченка офіційний сайт промоушена Top Rank.

Нагадаємо, що українець є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise, а його американський суперник володіє поясом IBF. Раніше ЗМІ назвали гонорари боксерів за поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко пояснив, чому йому подобаються образливі висловлювання Лопеса.