Ломаченко привітав Україну з 9 травня відео російських націоналістів
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко привітав всіх пiдписникiв в Instagram віршем "Вибачте ви нас, ветерани!" російського поета Артура Кенчешаова.
Судячи зі статистики Youtube, вперше відеоряд з цим віршем був опублікований на каналі НВР - російського політичного об'єднання Національно-визвольний рух.
В якості своєї мети НВР ставить відновлення суверенітету Росії. Рух виступає за національний курс і територіальну цілісність РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні Василь Ломаченко опублікував провокаційну відео з російськими спецназівцями в своєму Instagram.
Це викликало велике невдоволення серед передплатників боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.
Відреагував на відео і відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятские танкісти.
5 травня Ломаченко разом з Усиком знялися в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".
У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.