Ломаченко привітав Україну з 9 травня відео російських націоналістів

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко привітав всіх пiдписникiв в Instagram віршем "Вибачте ви нас, ветерани!" російського поета Артура Кенчешаова.

Судячи зі статистики Youtube, вперше відеоряд з цим віршем був опублікований на каналі НВР - російського політичного об'єднання Національно-визвольний рух.

В якості своєї мети НВР ставить відновлення суверенітету Росії. Рух виступає за національний курс і територіальну цілісність РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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