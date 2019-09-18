Ломаченко ухвалив важливе рішення про кар'єру — ЗМІ

Український чемпіон Василь Ломаченко підписав нову угоду з промоутерською компанією Top Rank, і продовжуватиме кар'єру ще чотири роки.

Про це повідомив відомий боксерський інсайдер, журналіст Los Angeles Times і The Athletic Ланс Пугмайр.

Відповідаючи на питання одного з вболівальників на сторінках The Athletic про терміни угоди між боксером і Top Rank, представник ЗМІ зазначив, що Василь отримав новий довгостроковий договір.

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"Лома тільки нещодавно підписав новий контракт із Top Rank, тож залишається в компанії ще на чотири роки. Наступний великий бій Василя пройде за чотири чемпіонські пояси на початку наступного року з переможцем бою Річард Коммі – Теофімо Лопес", – написав Пугмайр.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Коммі – Лопес відбудеться 14 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко висловив бажання відмовитися від чемпіонського бою наприкінці 2019 року.

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