Ломаченко ухвалив важливе рішення про кар'єру — ЗМІ

Український чемпіон Василь Ломаченко підписав нову угоду з промоутерською компанією Top Rank, і продовжуватиме кар'єру ще чотири роки.
Про це повідомив відомий боксерський інсайдер, журналіст Los Angeles Times і The Athletic Ланс Пугмайр.
Відповідаючи на питання одного з вболівальників на сторінках The Athletic про терміни угоди між боксером і Top Rank, представник ЗМІ зазначив, що Василь отримав новий довгостроковий договір.
Василь Ломаченко та глава Тop Rank Боб Арум
World Boxing News
"Лома тільки нещодавно підписав новий контракт із Top Rank, тож залишається в компанії ще на чотири роки. Наступний великий бій Василя пройде за чотири чемпіонські пояси на початку наступного року з переможцем бою Річард Коммі – Теофімо Лопес", – написав Пугмайр.
Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Коммі – Лопес відбудеться 14 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко висловив бажання відмовитися від чемпіонського бою наприкінці 2019 року.
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