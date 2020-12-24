Ломаченко пояснив звинувачення на адресу суддів після бою з Лопесом

Михайло Морозов Бокс 12:00, 24.12.2020

Українець Василь Ломаченко заявив, що не називав суддів поєдинку проти Теофімо Лопеса продажними, але не вважає їх роботу об'єктивної.

В інтерв'ю виданню The Ring він зазначив, що не може говорити про підкуп, оскільки ніколи не бачив і не чув про це. Незважаючи на це, наш співвітчизник вважає, що заслужив як мінімум не програти.

"Я не говорив, що суддів підкупили, я сказав, що в їхніх судженнях не було об'єктивності, вони були упередженими, як мені здається. Коли я почув їхні оцінки, то зрозумів, що вони були налаштовані проти мене. Я можу чітко сказати, які раунди залишилися за мною, а які – за ним. Я нарахував як мінімум нічию, а якщо аналізувати кожен удар, то я виграв на одну трихвилинку більше. Як я можу говорити, що суддів підкупили, якщо я ніколи не бачив і не чув про це. Я ніколи так не думав", – заявив Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь сенсаційно програв бій Лопесу одноголосним рішенням рефері.

У своєму першому інтерв'ю після поєдинку він сказав, що "судді були заряджені". Його промоутер Боб Арум розкритикував звинувачення Ломаченка, назвавши його коментарі тупими.

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