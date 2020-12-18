Ломаченко пояснив, чому в контракті на бій із Лопесом не було опції реваншу

Українець Василь Ломаченко заявив, що нічого не знав про опцію реваншу в контракті на бій проти Теофімо Лопеса, поки американець сам не порушив цю тему.

Наш співвітчизник дав перше інтерв'ю після сенсаційної поразки в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу, в якому зізнався, що вилучив цей пункт після слів суперника.

"До підписання контракту з ним я не знав, чи є у нас там пункт про реванш чи ні, тому що мій менеджер зазвичай перевіряє угоду, а мене ці пункти, чесно кажучи, ніколи не цікавили. Коли Лопес сказав, що ми обов'язково будемо боротися за внесення такої опції, ми це прочитали й вирішили не робити цього, якщо вони говорять, що ми нібито хочемо себе перестрахувати. Нам взагалі байдуже. А потім він сказав, що нібито я відмовився від пункту реваншу в контракті", – розповів Ломаченко в ефірі YouTube-каналу LOMUS Official.

Василь також згадав інтерв'ю Теофімо, в якому той сказав, що переможе його в 100 випадках зі 100, і зазначив, що їм потрібно побитися ще всього лише двічі.

"Він сказав в інтерв'ю, що якби знову зі мною боксував, то виграв би в 100 випадках зі 100. Я міг би до нього звернутися. Можна три рази боксувати – ще два залишилося. Другий буде реваншем, а в третьому ми з'ясуємо, хто з нас насправді найсильніший", – сказав українець Лопесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко заявив, що не програв бій, а судді в цьому поєдинку були заряджені.