Ломаченко пояснив, чому є затятим патріотом України

Український боксер Василь Ломаченко назвав спортсменів найзапеклішими патріотами, оскільки спорт є візитною карткою кожної країни.

"Найбільш затяті патріоти – це спортсмени. У всьому світі спорт – це візитна картка країни. Країну знають в першу чергу по спортсменам, куди б ти не приїхав. Я пам'ятаю, як у 2006 році ми були в Марокко, в Агадірі. Вийшли гуляти, і у нас запитали звідки ми. Ми сказали, що з України, і вони почали називати нам прізвища Шевченка і Бубки. Я вважаю їх найголовнішими патріотами нашої країни, тому що нам не назвали президента або наших політиків", – сказав боксер у російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

Василь Ломаченко

Нагадаємо, що раніше він заявив, що для нього Росія і Україна досі є одним цілим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"